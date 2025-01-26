«Вопросы, которые подняли жители, внесены в протокол обхода и взяты в работу», — вот и всё, что удаётся узнать от управы.

Сравните со списком тем, который написала жительница 3-го микрорайона Анна, которая была на встрече (огромное ей спасибо):

Благоустройство района, растения, зоны отдыха, уход за территорией в разные сезоны: зимой и летом

Шум от ночных клубов. Высказывали возможные варианты устранения неудобства для жителей в виде ограничения по времени работы заведений, дежурства полиции

Фасад третьего ТЦ, поступили предложения: покрасить фасад хотя бы как сделал клуб «Зарядка»

Организация заезда и стоянки внутри ТЦ, сделать разметку, обезопасить пешеходов

Ярмарка. Привлечение продавцов, использование здания по его назначению

Флейта. Там было очень много замечаний, жалоб и просьб"

Вот в таком виде хотелось бы видеть результаты обхода, чтобы потом иметь возможность спросить с управ, что сделано.

При этом Анна хорошо отнеслась к самому обходу:

«Прогулка прошла позитивно, был глава управы, ответственные по торговле и бизнесу, инженеры и др. На встречу пришло человек 20-30 неравнодушных жителей. Вопросов от жителей 3-го района было много. Я очень надеюсь что этот вид взаимодействия власти и жителей окажется удачным и мы в скором времени увидим результаты нашей совместной работы».

Ещё одна проблема этих обходов — поздний анонс. Управы анонсируют маршрут очередного обхода накануне — многие не успевают получить эту информацию. При этом, раз обходы проходят теперь еженедельно, ничто не мешает планировать их на две недели вперёд и анонсировать маршрут субботнего обхода уже в понедельник.