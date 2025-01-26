Когда она поняла, что забралась слишком высоко, пришлось звать на помощь. Приехали спасатели и спустили девочку с помощью лестницы, она не пострадала, сообщили в агентстве «Москва». Источник добавил, что это произошло возле школы 1151 в Крюково.

Похожий случай был на новогодние праздники. 14-летний юноша взял альпинистское снаряжение и отправился в заброшенный коттедж в Зеленограде (вероятно, в Кутузовскую слободу). Там он застрял на уровне четвертого этажа, сообщил о проблеме отцу, который вызвал спасателей. Всё закончилось благополучно.

Эти дети действовали правильно — не пытались рисковать в сложной ситуации, а попросили взрослых о помощи. Позвонить на единый номер экстренных служб 112 принимаются круглосуточно, они бесплатны.

При звонку в службу 112 необходимо специалисту что случилось (суть происшествия), адрес, где находитесь вы или люди, которым требуется помощь, ваше ФИО и/или данные пострадавшего, контактный телефон. Внимательно слушайте специалиста службы 112 и старайтесь отвечать на все уточняющие вопросы — это необходимо для точного определения сил и средств экстренной помощи.

Адрес — самая важная часть вашего сообщения. Если определить местонахождение трудно, попробуйте: узнать адрес у прохожих, найти адресный указатель на ближайшем здании, найти крупные, узнаваемые объекты (метро, торговые центры, автобусные остановки и т. п., использовать навигатор в вашем смартфоне. В иных ситуациях, постарайтесь максимально подробно описать окружающую вас обстановку, назвать любые ориентиры, которые помогут помочь определить ваше местонахождение. Зачастую, пока специалист ведет с вами разговор, помощь уже направляется к месту происшествия.

Пожалуйста, поделитесь информацией о работе службы 112 с детьми, близкими и знакомыми — это может спасти им жизнь!