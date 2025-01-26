В телеграм-чате мы постепенно добавляем тематические ветки по каждой проблеме, решением которой мы помогаем заниматься. Сейчас это мешающие заборы, шумная пиротехника, пробка на въезде в город через Московский проспект — следите за новыми темами в этом канале.

Вся прибыль от продажи сумок идёт на работу с общественными кампаниями проекта.

«Материал сумки довольно тонкий, но прочный, пошив качественный. Печать рисунка после двух стирок не нарушилась» — такой отзыв оставили на другие шопперы.

Пока сумки-шопперы с зеленоградскими принтами появились в нашем магазине на «Озоне». Скоро появятся и в офлайновых точках по городу.