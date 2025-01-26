«Наблюдаемое превышение температурной нормы воздуха может повлечь раннюю активизацию клещей и более ранний контакт людей с клещами — переносчиками инфекции. Однако сейчас обращений по случаям присасывания и обнаружения клещей в парковых и лесопарковых зонах Москвы не поступало», сообщили в Роспотребнадзоре.

При установлении устойчивых плюсовых температур, позволяющих хорошо прогреть места свободные от снежного покрова, обработка от клещей (акарицидная) «начнется незамедлительно», добавили в ведомстве.

Что это за температура, не уточняется. Большую часть наступающей недели, плюсовая температура будет и днём и ночью. Например, в понедельник в Зеленограде обещают +5 днем, +3 ночью. Этого достаточно, чтобы кровососущие клещи активизировались, объяснял специалист из МГУ и не рекомендовал сидеть на почве, где снег растаял и листва успела подсохнуть.