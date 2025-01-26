Московский метрополитен обновил правила пользования. Теперь, в частности, запрещено прослушивать аудиозаписи и аудио-трансляции без наушников, а также просматривать видеозаписи и видеотрансляции без наушников.

Проблема существует не только в метро. В зеленоградском чате наши читатели предлагают ввести аналогичные запреты на МЦД или хотя бы сделать аналог «вагона тишины» на МЦК, в котором рекомендуется не разговаривать по телефону, вести себя тихо, а музыку также слушать в наушниках.

Запрещено провозить в метрополитене и проносит в вестибюли станций велосипеды (кроме детских) и средства индивидуальной мобильности без использования чехлов (упаковки).

Также пассажирам не рекомендуется открывать двери вагонов во время движения и остановок, препятствовать их открытию и закрытию во время остановок, можно выходить только после полного открытия дверей; нельзя курить и использовать электронные средства для курения; пассажирам с домашними питомцами необходимо пользоваться специальными клетками и контейнерами при их перевозке (за исключением собак-проводников).

Все правила здесь.