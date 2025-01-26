Сотрудники ГИБДД останавливали курьеров на электрических велосипедах и напоминали им о необходимости «быть внимательными на дороге, уважительными к пешеходам, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора». Это всё называется профилактическое мероприятие «Велокурьер», ГИБДД проводит его «в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки и недопущения роста аварийности». Нарушали что-то остановленные курьеры или нет, полиция не сообщает.

Сейчас в Москве работают уже более 100 тысяч курьеров, они выполняют до 500 тысяч заказов в сутки, посчитали в мэрии. Со сколькими курьерами поговорили полицейские за время своей акции в Зеленограде и в других округах, не сообщается. Как в ГИБДД оценивают эффективность этой работы, тоже.