Традиционные методы производства сложные и затратные: требуют сплавления металлов при высоких температурах и нанесения дополнительного защитного покрытия из дорогих элементов, таких как нитрид тантала. Новая технология позволяет исключить ряд энергозатратных этапов, используя при этом доступные металлы: кобальт, хром, железо, никель и титан, объясняет автор технологии и гендиректор компании «Резист-Т» Максим Поляков.

«Использование доступных материалов и упрощение технологического процесса могут стать значимым шагом в развитии отечественного производства электронных компонентов. Для внедрения технологии требуются инвестиции в 50-70 млн рублей на приобретение необходимого оборудования», — говорят в «Стартап студии МИЭТ», которая уже владеет 80% стартапа и уже вложила в него миллион рублей.

«Стартап студия МИЭТа» работает чуть больше года — за это время запустила десять стартапов, зарегистрировала четыре патента, а один стартап начал продажи. «Стартап студией МИЭТа» владеет Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), Фонд Инфраструктурных и Образовательных Программ (ФИОП) и сам МИЭТ.