Это будет трёхэтажное здание для производственных компаний формата light industrial площадью почти 40 тысяч квм. В здании предусмотрены производственно-складские и офисные помещения, площади административно-бытового назначения, столовая для работников. Ещё один этаж будет под землей — там будут размещены технические помещения.