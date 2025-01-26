Это будет трёхэтажное здание для производственных компаний формата light industrial площадью почти 40 тысяч квм. В здании предусмотрены производственно-складские и офисные помещения, площади административно-бытового назначения, столовая для работников. Ещё один этаж будет под землей — там будут размещены технические помещения.
Участок для строительства по адресу Новосходненское шоссе 5А административно относится к Москве (Северный округ, Молжаниновский район).
Что там будут производить, точно неизвестно, однако в декабре компании ООО «Страна МаИП» было выдано заключение об отсутствии необходимости установления санитарно-защитной зоны на этом участке для производства газовых фильтров (грязевиков). Это компания контролируется владельцем крупного застройщика «Страна девеломпент».