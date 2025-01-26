На территории усадьбы планируют также разместить детский образовательный центр (на схеме №4), гостиничный и досуговый комплексы (№3). Чтобы было удобно добираться — капитально отремонтируют дорогу М-10 «Россия» — Болдино — Шахматово. Рядом с усадьбой сделают лесопарк.

Усадьба также знаменита тем, что в 18-м веке на ее территории были самые большие яблоневые сады в Подмосковье. И сейчас там высажено 12 тысяч саженцев яблонь и груш (на схеме №2).