«Мы благоустроим территорию, там будет все красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, c семьей, для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей нашей страны. Сделаем удобную доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру», — пообещал губернатор Андрей Воробьев.
В усадьбе, расположенной в 35 километрах от Зеленограда, уже установили памятник выдающемуся государственному деятелю, основоположнику русского источниковедения Василию Татищеву, а рядом — всесезонную библиотеку. Благоустроили тропу к месту его захоронения, отремонтировали прилегающую к усадьбе автодорогу.
На территории усадьбы планируют также разместить детский образовательный центр (на схеме №4), гостиничный и досуговый комплексы (№3). Чтобы было удобно добираться — капитально отремонтируют дорогу М-10 «Россия» — Болдино — Шахматово. Рядом с усадьбой сделают лесопарк.
Усадьба также знаменита тем, что в 18-м веке на ее территории были самые большие яблоневые сады в Подмосковье. И сейчас там высажено 12 тысяч саженцев яблонь и груш (на схеме №2).
В конце прошлого года открыли Аллею правителей России — скульптурную композицию Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей: от князя Рюрика до первого президента России Бориса Ельцина. Подробнее об открытии Аллеи здесь.