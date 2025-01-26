На заседании попечительского совета МГУ президент поинтересовался, не отстает ли уровень зарплаты у сотрудников МГУ от среднего по Москве и спросил о средней зарплате мэра Собянина. Тот ответил, что сейчас средняя зарплата в Москве 140-160 тысяч рублей.
«Да ладно? Больше», — удивился президент. «Не больше», ответил мэр.
После этого Путин добавил, что тогда зарплаты в институте доходят до уровня средних. Ректор МГУ отметил, что зарплата в МГУ — 180 тысяч.
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