«Проект „День студента на катке“ появился семь лет назад, — рассказал руководитель зеленоградского волонтерского центра Илья Кондратенков. — За это время мы поняли, что студентам важнее простое общение. Формат катания на коньках позволяет расслабиться, пообщаться с одногруппниками и просто насладиться моментом. С праздником, дорогие студенты!».
Сейчас каток работает в обычном режиме: с 10 до 22 часов (перерывы с 14 до 15 и с 18 до 19). Есть прокат и заточка коньков.
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