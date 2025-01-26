Схема дорожного движения изменилась на пересечении улиц Логвиненко, Михайловка, Андреевка и Жилинская — из-за этого здесь надо врезать в асфальт детекторы для «умного светофора».
На улице Логвиненко добавилась одна полоса (стало четыре вместо трёх). По техническому заданию эти работы должны сделать к началу марта, но в компании «Спецдорпроект» сообщили, что выходят на монтаж уже в субботу. В прошлую субботу детекторы монтировали на соседнем перекрестке — улицы Андреевка и Панфиловского проспекта.
После завершения этих работ снова, как раньше, должны заработать кнопки для вызова пешеходной фазы. Местные жители жаловались, что они перестали работать в конце декабря.
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