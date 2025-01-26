На улице Логвиненко добавилась одна полоса (стало четыре вместо трёх). По техническому заданию эти работы должны сделать к началу марта, но в компании «Спецдорпроект» сообщили, что выходят на монтаж уже в субботу. В прошлую субботу детекторы монтировали на соседнем перекрестке — улицы Андреевка и Панфиловского проспекта.

После завершения этих работ снова, как раньше, должны заработать кнопки для вызова пешеходной фазы. Местные жители жаловались, что они перестали работать в конце декабря.