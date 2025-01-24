Смирнов родился в Костромской области, но приехал в Зеленоград в 17 лет и считает себя коренным зеленоградцем. Закончил МИЭТ, работал в НИИ микроприборов, затем в райкоме ВЛКСМ и КПСС, в исполкоме зеленоградского горсовета, дважды избирался депутатом зеленоградского горсовета, в 90-е возглавлял банк «Технополис», в 1998-м назначен первым заместителем префекта, а 24-го января 2000 года — префектом Зеленоградского административного округа.

Смирнов считает себя умеренным оптимистом, готов к преодолению трудностей, но верит в лучшее. Честолюбив. В сложных случаях надеется на свою интуицию. Уверен в себе, однако убежден, что успех достигается только командой.

Увлекается футболом, горными лыжами, теннисом, плаванием, любит водить автомобиль. Убежден, что здоровье и выносливость для чиновника, — качества его профпригодности. На фото — Смирнов стреляет из лука во время недавнего посещения центра адаптивной физкультуры.