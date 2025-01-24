По техническим причинам задерживаются пригородные поезда (в том числе МЦД-3) Ленинградского направления в сторону Москвы, максимальное время опоздания — не более 30 минут, сообщили в МТППК в 16:20. В ближайшие часы ожидаются также задержки в обратную сторону по обороту и внеплановые отмены.

Возможная причина — поломка «Иволги». «Встала в Подрезково, по расписанию уже должны быть на Химках, поезд не может тронуться», сообщил один из пассажиров.

Обновление на 16:40 — движение на участке Сходня—Химки в сторону Москвы восстановлено, однако, поезда всё ещё следуют медленнее обычного, с опозданиями до 20 минут. После 17:00 ожидается увеличение интервала поездов МЦД-3 с Ипподрома.

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