«Воспитатель группы Светлана Михалькова подготовила консультацию для родителей о пользе объятий, — рассказывает школа. — Сколько раз в день нужно обнимать ребенка? Психологи утверждают, что минимум четыре объятия в день нужно ребенку для выживания, для хорошего самочувствия требуется минимум восемь, а чтобы ребенок в будущем стал улыбчивым и позитивным, необходимо не меньше двенадцати объятий в день. Ребенку нужна ласка обоих родителей. Объятия повышают уровень счастья!»

Дети использовали день обнимашек как еще один повод повеселиться и поиграть. На занятии сделали куклу-обнимашку из бумаги. А на прогулке обнимались даже с деревьями — «ведь эти объятия также способствуют снятию стресса и вызывают позитивные эмоции», отмечают в школе.