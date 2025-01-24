Валидировать свою транспортную карту или проездной документ с мобильного устройства теперь возможно сразу на платформе при пересадке с пригородных поездов на МЦД.

Важно, что при использовании транспортной карты в зоне действия МЦД нельзя закрывать поездку на новых вадидаторах, так как при выходе со станции поездка будет закрыта при прохождении турникетных линий.

Важно также не забывать прикладывать (валидировать) транспортную карту на входе и выходе на/со станции. Иначе ее заблокируют для проезда на железнодорожном транспорте. Если так произошло, нужно обратиться в пригородные кассы.