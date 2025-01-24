БПЛА были сбиты над городскими округами Подольск, Щёлково, Раменское, Коломна, а также над Троицким округом Москвы, сообщил мэр Собянин. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают оперативные службы.

Это первая атака в 2025-м году. Предыдущая была в ноябре. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 48 раз.