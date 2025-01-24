«Этот столб бьёт током. Давно уже. И вокруг него все время тает снег. На фото идет дым во время дождя», — написал на портал «Наш город» один из жителей.
Через десять дней на жалобу отреагировали в «Объединенной энергетической компании»: «короткое замыкание в опоре наружного освещения устранено».
Сколько времени до этого столб пребывал в аварийном состоянии и представлял ли угрозу для окружающих, неизвестно. Теперь местные жители обсуждают, найдется ли кто-нибудь смелый, чтобы проверить безопасность возле столба.
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