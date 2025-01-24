Через десять дней на жалобу отреагировали в «Объединенной энергетической компании»: «короткое замыкание в опоре наружного освещения устранено».

Сколько времени до этого столб пребывал в аварийном состоянии и представлял ли угрозу для окружающих, неизвестно. Теперь местные жители обсуждают, найдется ли кто-нибудь смелый, чтобы проверить безопасность возле столба.