Возможность автоматической записи пока только тестируется на «некоторых валидаторах», уточнили в департаменте транспорта, так что кнопку для записи пополнения пока, вероятно, придётся всё ещё нажимать.

На всех валидаторах в автобусах (всего их 25 тысяч) новую функцию включат в этом году. Пополнять «Тройку» и карту москвича можно в приложении «Метро Москвы» и других.