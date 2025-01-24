Сервис позволяет пассажирам оплачивать проезд и одновременно записывать на карту билет, купленный онлайн. Теперь нажимать на кнопку валидатора необязательно, хотя такая возможность остается.
Возможность автоматической записи пока только тестируется на «некоторых валидаторах», уточнили в департаменте транспорта, так что кнопку для записи пополнения пока, вероятно, придётся всё ещё нажимать.
На всех валидаторах в автобусах (всего их 25 тысяч) новую функцию включат в этом году. Пополнять «Тройку» и карту москвича можно в приложении «Метро Москвы» и других.
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