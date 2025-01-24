При ремонте лестниц в 10-м микрорайоне индивидуальный предприниматель Владимир Угольков установил за свой счет четыре сваи, а также использовал более прочный и морозостойкий бетон марки М350 вместо М200. По его словам, он потратил на 120 тысяч рублей больше (при цене контракта всего в 423 тысячи) и, хотя «Жилищник» не соглашается компенсировать дополнительные расходы, жители не должны страдать из-за некомпетентности сотрудников ЖКХ.

Капитальный ремонт двух лестниц во дворе башни 1003 начался еще в ноябре: старые лестницы разобрали, а потом работы остановились. К концу ноября управа сообщила, что подрядчику, ИП Уголькову, выставили претензию и потребовали скорейшего завершения ремонта. В декабре «Жилищник», отвечая на жалобы на портале «Наш город», объявил о намерениях расторгнуть контракт и провести повторный конкурс, то же подтвердили и в ОАТИ. Однако позже префектура написала, что работы возобновлены.

Вскрылись нюансы:

«После заключения контракта были обнаружены ошибки в проектно-сметной документации, — рассказал „Зеленоград.ру“ Владимир Угольков. — У одной из лестниц угол спуска превышает 60%, что подразумевает другие виды работ (бурение свай) для качественного выполнения ремонта, чтобы лестница не „гуляла“. Я, как добросовестный подрядчик, сообщил об этом заказчику, но ответа не получил, и сроки ремонта увеличились».

До 15 февраля, согласно гарантийному письму подрядчика, ремонт лестниц будет полностью завершен.