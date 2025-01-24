Во время продолжительных оттепелей, особенно если сошел снег, можно встретить насекомых, которые зимуют в верхнем слое лесной подстилки и дуплах деревьев — при нагревании они тут же активизируются. Однако массового всплеска среди зимы ждать не стоит:

«Чтобы кровососущие клещи активизировались, температура и ночью должна быть выше нуля. А зимой даже во время сильных оттепелей температура чуть меньше. Если вы вышли гулять в лес, то на какой-то солнечной опушке, где снег растаял и листва успела подсохнуть, я бы не сидел на почве. А во всех остальных случаях столкнуться с кровососущими клещами не получится», — рассказал агентству «Москва» научный сотрудник кафедры общей экологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

В Роспотребнадзоре вспоминают, как в 2014-м году клещи начали сосать кровь уже в середине марта, а не во второй половине апреля, как обычно. И предупреждают о возможности повторения раннего сезона клещей из-за теплой и бесснежной погоды.

D Зеленограде очередное потепление начнётся в субботу — по прогнозу температура днем может подниматься до +3, а ночью до +1 градуса. Такая погода продлится по меньшей мере до начала февраля.