Например, в среду вечером местные жители потянулись на каток в 5-м микрорайоне. Несмотря на претензии к качеству льда, это лучше, чем ничего. Но есть и другая проблема:

«Вчера покатались с детьми на катке — теперь штаны не отстирываются. Как выяснить чем его залили?!», — спросила редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница.

Если вы сталкивались с подобной проблемой, пожалуйста, напишите. А мы спросим у «Жилищника».