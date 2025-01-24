Кроме фамилии собственника, в платежном документе находятся сведения о задолженности, льготах, о количестве зарегистрированных в помещении людей, а также код плательщика. Такая информация, напрямую или косвенно позволяющая идентифицировать человека, является его персональными данными, а «Жилищник» обязан обеспечить защиту персональных данных в квитанциях от случайного доступа к ним третьих лиц.

Напоминаем, что теперь вы можете сами защитить свои персональные данные — оформите отказ от бумажных квитанций за квартплату. После этого они больше не будут приходить в ваш почтовый ящик (или валяться в подъезде), а будут доступны только в электронном виде на портале мэрии.

Оформить отказ можно тут — эта возможность есть у собственника помещения, право собственности которого подтверждено в личном кабинете на mos.ru в разделе «Недвижимость».