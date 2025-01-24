Площадь клуба — более двух тысяч квадратных метров. Откроют зал групповых программ площадью около 300 кв.м. Будет пять зон групповых тренировок, здесь будут проводить тренировки DDX Athletic, Cross Box, 30 минут fullbody, 30 минут legs&hips. Доступны тренажеры — беговые, эллипсы, лыжник, — рамы Смита, кроссоверы и другие. В клубе будет зона SPA-зона с хаммамом, сауной и соляной стеной.

Точной даты открытия клуба пока нет, предварительные сроки — в апреле, рассказали «Зеленоград.ру» в сети «DDX Fitness». На сайте клуба сейчас анонсированы абонементы на месяц за 1700, 2400 и 2800 рублей. Продажи должны скоро открыться.

Это второй в Зеленограде фитнес сети DDX, первый работает на площади Юности.