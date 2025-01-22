«Протоколом об административном правонарушении установлено, что водитель управляя транспортным средством, не имея законного права на управление, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на семь припаркованных транспортных средств», говорится в решении суда.

Это ещё не самое строгое наказание по этой статье — могли арестовать и на пятнадцать суток. Вероятно, после отбытия наказания водителю придётся компенсировать ущерб собственникам пострадавших машин.

ДТП произошло сегодня ночью. Повреждены в итоге семь машин, стоявших в парковочном кармане вдоль улицы Логвиненко со стороны 14-го микрорайона. По сообщению ГИБДД, водитель получил травму, а по рассказу очевидца, одного из пассажиров пришлось доставать из опрокинувшейся машину через багажник.