Водителя, разбившего семь машин, арестовали на десять суток 22.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Такое наказание предусмотрено для пьяных водителей без прав (часть 3 статьи 12.8 административного кодекса). Его назначил мировой судья района Крюково 28-летнему Владимиру Дудоладову.

«Протоколом об административном правонарушении установлено, что водитель управляя транспортным средством, не имея законного права на управление, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на семь припаркованных транспортных средств», говорится в решении суда.

Это ещё не самое строгое наказание по этой статье — могли арестовать и на пятнадцать суток. Вероятно, после отбытия наказания водителю придётся компенсировать ущерб собственникам пострадавших машин.

ДТП произошло сегодня ночью. Повреждены в итоге семь машин, стоявших в парковочном кармане вдоль улицы Логвиненко со стороны 14-го микрорайона. По сообщению ГИБДД, водитель получил травму, а по рассказу очевидца, одного из пассажиров пришлось доставать из опрокинувшейся машину через багажник.

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