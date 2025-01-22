На фото результат — заплатка в проезде между корпусами 901 и 902 вылетела. Другой способ ремонта — заботливо уложить в яму куски асфальта. Вероятно, по мнению «Жилищника», это достаточно для ремонта.
«Такое я видел только на дачах, да и то редко», — говорит местный житель.
Спросим префектуру, что они думают по этому поводу и нормально ли это всё вообще.
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