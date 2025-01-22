Сейчас в жилом комплексе На Георгиевском шоссе, возле выезда из Зеленограда, строят пять 17-этажных башен, в каждой по 160 квартир — от студий до трёхкомнатных. По данным портала «Дом рф» распроданность в разных корпусах составляет от 41 до 58 процентов.
Больше всего готовность у первого корпуса. По данным застройщика, там завершены монолитные конструкции, кровля, работы по каменной кладке, выполнено утепление фасада, почти закончены работы по его облицовке, идет монтаж витражных конструкций балконов, выполнено оштукатуривание до 14 этажа, стяжка залита до 7 этажа. В остальных корпусах готовность меньше.
Сдать пять строящихся корпусов планируют к середине 2025 года. В планах ещё три таких корпуса, а также паркинг и пристроенный детсад.
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