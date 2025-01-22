Всего в Москве почти пять тысяч участников, а в Зеленограде — 219. Заявки будет оценивать жюри, итоги подведут до конца февраля. Жители тоже могут проголосовать на сайте https://ag.mos.ru/map/winter2025 — на основании их симпатий сделают народный рейтинг самых нарядных заведений. За каждый ваш голос дают по три «городских балла» московского проекта «Миллион призов», которые можно обменять на предложения партнёров на сайт ag-vmeste.ru.

А уже в февраля мы начнем приём заявок на очередную «Народную премию Зеленоград.ру», где вместе с вами выберем лучшие компании нашего города — следите за анонсами.