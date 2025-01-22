Спектакль «Правда — хорошо, а счастье лучше» прошёл первый этап отбора в конкурсе «Золотой фонд театральных постановок России». На конкурс было подано около тысячи заявок из всех регионов страны — от Калининграда до Камчатки — со спектаклями разных жанров. Члены комиссии выбрали 300 спектаклей, а на следующем этапе экспертное жюри выберет 100 победителей.