Спектакль «Правда — хорошо, а счастье лучше» прошёл первый этап отбора в конкурсе «Золотой фонд театральных постановок России». На конкурс было подано около тысячи заявок из всех регионов страны — от Калининграда до Камчатки — со спектаклями разных жанров. Члены комиссии выбрали 300 спектаклей, а на следующем этапе экспертное жюри выберет 100 победителей.
Цель конкурса, который организует Союз театральных деятелей России, выбрать сто лучших постановок, которые отражают традиционные духовно-нравственные ценности и формируют общероссийский культурный код.
Комедию «Правда — хорошо, а счастье лучше» по пьесе Островского в поставил в 2021 году режиссер Павел Курочкин. Спектакль уже получал премии за лучшие костюмы и декорации. Ближайший показ — 31 января.