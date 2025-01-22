«Проснулись с мужем в час ночи от звука удара, подбежали к окну, а тут вот — все живы, но все пьяные были, двое парней и одна девушка. Парень с пассажирского сидения вылез, начал кричать „люди, помогите“. Муж побежал на помощь, там девушку на заднем сидении зажало немного, пытались перевернуть машину, но через три минуты приехали все спецслужбы, девушку через багажник доставали спасатели», — рассказала местная жительница в чате района.

В результате ДТП оказались повреждены шесть или семь машин, припаркованных вдоль дороги у корпуса 1448.