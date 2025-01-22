В итоге Шелдону прописали диету, а хозяину — не поддаваться на манипуляции и кормить строго по рациону. Ведь еноты склонны к перееданию и нередко попрошайничают, требуя угощений с человеческого стола.

Летом Шелдона и его брата (Леонарда, соответственно) уже лечили от парвовирусного энтерита. Лечение такое же, как собак, но проводить манипуляции с енотам в десять раз сложней из-за их непоседливости, говорит врач. Лечение прошло успешно и тогда в клинике рассказывали, что Шелдон и Леонард начали хорошо кушать и набрали вес. Похоже, Шелдон с тех пор так и не может остановиться.

Проблемы из-за питания — одни из самых частых причин обращения к ветеринарам. В госветслужбе рассказали, что тремя главными причинами обращений к ветврачам в Москве в 2024 году были жалобы на проблемы пищеварительной системы. На втором месте — заболевания мочевыделительной системы (преимущественно — с мочекаменной болезнью у кошек). На третьем — различные аллергии (в том числе, связанными с неправильным питанием).