«В этом месте невозможно ходить и проезжать, с коляской вообще туда страшно ходить, а здесь много нужных магазинов, в том числе продуктовых, которые впитывают этот запах», — говорят местные жители и показывают на видео потоки нечистот, заливающие пешеходные дорожки.

После обращения солнечногорская администрация отреагировала стремительно: «В течение двух дней для исправления ситуации администрацией будут установлены более мощные насосы с целью исключения изливов. До начала модернизации ИКЖКХ будет проводить своевременную прочистку системы. Там, где был разлив канализации, проведут санитарную обработку».