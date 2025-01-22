«С 28 декабря канализация непрерывным потоком извергается на улицу, администрация ничего не делает, аварийные службы не реагируют, количество обращений в скорую увеличилось в разы, дети в инфекционных отделениях, бизнес несёт убытки, халатность власти налицо», — говорит группа жителей на видео и добавляет, что обращение к губернатору тоже не помогло, хотя им обещали модернизацию системы и то, что они не будут дышать «этим».
«В этом месте невозможно ходить и проезжать, с коляской вообще туда страшно ходить, а здесь много нужных магазинов, в том числе продуктовых, которые впитывают этот запах», — говорят местные жители и показывают на видео потоки нечистот, заливающие пешеходные дорожки.
После обращения солнечногорская администрация отреагировала стремительно: «В течение двух дней для исправления ситуации администрацией будут установлены более мощные насосы с целью исключения изливов. До начала модернизации ИКЖКХ будет проводить своевременную прочистку системы. Там, где был разлив канализации, проведут санитарную обработку».
Раньше жителям Голубого обещали реконструировать в 2025 году четыре канализационно-насосные станции (КНС). «Сейчас ожидается подтверждение от министерства ЖКХ Московской области об их включении в государственную программу для дальнейшей реконструкции», — говорил в начале января замглавы округа.
Регулярные прорывы канализации происходят в Голубом не первый год. И не только там — на конец 2023 года износ коммунальной инфраструктуры в Солнечногорским округе превышал 78%, это самый высокий показатель по области. Тогда же округ получил премию «Прорыв года» в области ЖКХ — это не шутка, наградили, похоже авансом, ожидая улучшения ситуации. Но год прошёл — проблемы остались.