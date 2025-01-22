Вся дорога на въезде в Андреевку со стороны Панфиловского проспекта в ямах, из-за них образуются пробки, водители объезжают ямы по встречной полосе, увеличивая риск ДТП, ещё неделя и проехать будет, жалуются местные жители и отмечают, что на территории Зеленограда асфальт в норме.