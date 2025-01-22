Изобретение может найти применение в жилищно-коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте, в бытовых печах и каминах, рассказал научный руководитель, педагог школы Андрей Шалимов.

Это не первый патент, полученный учениками школы 1557. В 2022 году четверо одиннадцатиклассников, также под руководством Андрея Шалимов, получили патент на «универсальную перчатку» — с двумя большими пальцами. Идея была в том, что не придётся покупать новую пару в случае утери перчатки — достаточно будет купить одну.