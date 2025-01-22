Идея изобретения ученика 11А класса Прохора состоит в добавлении к топливным брикетам сульфата магния для повышения температуры горения. Парафин в составе брикетов горит при температуре 1200 градусов, при этой же температуре сульфат магния разлагается с выделением кислорода, что повышает температуру горения топливного брикета в целом — это повышает эффективность горения.
Изобретение может найти применение в жилищно-коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте, в бытовых печах и каминах, рассказал научный руководитель, педагог школы Андрей Шалимов.
Это не первый патент, полученный учениками школы 1557. В 2022 году четверо одиннадцатиклассников, также под руководством Андрея Шалимов, получили патент на «универсальную перчатку» — с двумя большими пальцами. Идея была в том, что не придётся покупать новую пару в случае утери перчатки — достаточно будет купить одну.