Проход от остановки «Районный суд» к подземному переходу между 15,16,18,20 микрорайонами проходит вдоль ограды корпуса 2001, в котором располагается зеленоградский районный суд. Пешеходная дорожка между Панфиловским проспектом и забором и так узкая, но ней ещё стоят фонарные столбы и вентиляционная труба подземного коллектора. Зимой ещё хуже — уборочная техника ездить по этому лабиринту не может, а дворники часто прочищают дорожку не больше, чем на ширину лопаты.