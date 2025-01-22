Проход от остановки «Районный суд» к подземному переходу между 15,16,18,20 микрорайонами проходит вдоль ограды корпуса 2001, в котором располагается зеленоградский районный суд. Пешеходная дорожка между Панфиловским проспектом и забором и так узкая, но ней ещё стоят фонарные столбы и вентиляционная труба подземного коллектора. Зимой ещё хуже — уборочная техника ездить по этому лабиринту не может, а дворники часто прочищают дорожку не больше, чем на ширину лопаты.
Понятно, что ограждение вокруг суда, куда привозят опасных преступников, вероятно нужно. Однако его поставили строго по границам земельного участка, а это кажется избыточным и неоправданным. Достаточно придвинуть участок ограждения на пять-шесть метров к зданию, спрямив его, чтобы расширить пешеходную дорожку. Это требует только решения властей — даже денег на работу уйдет немного.
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