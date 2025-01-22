Опасное катание детей на лыжах и коньках прямо по льду городского пруда заметили прохожие. Из-за теплой погоды на льду лужи, у берегов местами льда вообще нет.



С начала года на московских водоёмах уже были случаи провала под лёд рыбаков, в том числе с летальным исходом. На зеленоградских водоемах толщина льда местами также небезопасная, сообщили в МЧС.



Не выходите на лёд, особенно ночью или при плохой видимости. Не проверяйте лёд на прочность ударом ноги. Объясните детям опасность тонкого льда и знайте, где они гуляют.