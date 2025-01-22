Похвально, что теперь ГИБДД меняет подход и начинает работать и с водителями тоже. Тем не менее, разовых акций о безопасности во дворах раз в полгода может быть недостаточно — здесь нужна системная работа именно с водителями. А ещё ГИБДД следует более активно выходить с инициативами о снижении скорости в тех дворах, где машина может разогнаться. Даже эта акция прошла в таком дворе. При этом никаких физических ограничителей скорости здесь нет.

Недавно комиссия по безопасности дорожного движения решила сделать «лежачие полицейские» в трех дворах, где есть длинные прямые проезды, но это произошло после публикаций и обращений «Зеленоград.ру», а не ГИБДД

Быструю езда во дворах называет самой главной транспортной проблемой города каждый третий москвич, опрошенный мэрией. ГИБДД же зачастую действует по принципу «когда собьют приходите», принимая меры обычно уже после ДТП. При этом недавний эксперимент показал, что в зеленоградских дворах, где можно разогнаться, разрешенную скорость превышает около половины водителей.