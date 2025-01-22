Полиция предупредила водителей о риске ДТП во дворах. Кажется, это произошло впервые 22.01.2025 ZELENOGRAD.RU

В одном из зеленоградских дворов инспектор ГИБДД подходила к водителям, предупреждала их о возможности внезапного появления детей и рекомендовала максимально снижать скорость при въезде во двор. Если водителя не было, памятку о рисках ДТП во дворе клали под дворники.

Это пока не системная работа, а акция «Безопасный двор». Раньше в ходе таких акций объектами пропаганды были пешеходы, в основном дети — им рассказывали, что надо смотреть по сторонам, выходя из-за припаркованных машин на дворовый проезд, напоминали о необходимости носить отражающие элементы на одежде. Всё это тоже важно, однако, кажется, никогда раньше адресатом этой профилактики не становились водители, хотя именно они будут виноваты в ДТП с пострадавшим пешеходом в жилой зоне.

Похвально, что теперь ГИБДД меняет подход и начинает работать и с водителями тоже. Тем не менее, разовых акций о безопасности во дворах раз в полгода может быть недостаточно — здесь нужна системная работа именно с водителями. А ещё ГИБДД следует более активно выходить с инициативами о снижении скорости в тех дворах, где машина может разогнаться. Даже эта акция прошла в таком дворе. При этом никаких физических ограничителей скорости здесь нет.

Недавно комиссия по безопасности дорожного движения решила сделать «лежачие полицейские» в трех дворах, где есть длинные прямые проезды, но это произошло после публикаций и обращений «Зеленоград.ру», а не ГИБДД

Быструю езда во дворах называет самой главной транспортной проблемой города каждый третий москвич, опрошенный мэрией. ГИБДД же зачастую действует по принципу «когда собьют приходите», принимая меры обычно уже после ДТП. При этом недавний эксперимент показал, что в зеленоградских дворах, где можно разогнаться, разрешенную скорость превышает около половины водителей.

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