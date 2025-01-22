«Жесть и антисанитария: сотрудники жалуются на грызунов, насекомых и грязь», написал в пятницу телеграм-канал «Shot проверка» о ресторане грузинской кухни Эzo и приложил фотографии и описание проблем от «подписчика».
«Еду разделывают на грязных досках, ваши блюда стоят в незакрытых кастрюлях на полу, а в складских помещениях рассыпана отрава для грызунов рядом с заготовками. Поблизости — „отдыхающие“ мёртвые мыши».
Администрация ресторана в комментарии «Зеленоград.ру» опровергла эти обвинения: «Канал „Shot проверка“ не был на нашей кухне, но славится своими способностями по искажению информации», сказали в администрации.
Например, на фотографии с подписью «Тот самый неловкий момент, когда агент Shot проверки показывает тебе мертвых крыс рядом с едой в твоем ресторане» на самом деле «отчетливо видно», что агент канала показывает сотруднику ресторана свой паспорт, в который вложено удостоверение корреспондента.
Что касается фото мыши, то мероприятия по дератизации входят в обязанность каждого ресторатора и проводятся ежемесячно, как самими предприятиями общественного питания, так и администрацией торгового центра. Этим занимаются специализированные организации с помощью сертифицированных препаратов — на это есть документы.
В ресторане также утверждают, что «любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к ресторанному бизнесу понимает, что никаких заготовок в складских помещениях нет и быть не может. Заготовки, если предприятие общественного питания готовит не „из-под ножа“, могут быть исключительно на кухне».
По поводу «разделывания блюд на грязных досках и блюд, стоящих в незакрытых кастрюлях на полу» в ресторане прокомментировать не смогли, потому что не понимают, почему опубликованные фотографии «приписываются нашему заведению».