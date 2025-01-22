«Еду разделывают на грязных досках, ваши блюда стоят в незакрытых кастрюлях на полу, а в складских помещениях рассыпана отрава для грызунов рядом с заготовками. Поблизости — „отдыхающие“ мёртвые мыши».

Администрация ресторана в комментарии «Зеленоград.ру» опровергла эти обвинения: «Канал „Shot проверка“ не был на нашей кухне, но славится своими способностями по искажению информации», сказали в администрации.

Например, на фотографии с подписью «Тот самый неловкий момент, когда агент Shot проверки показывает тебе мертвых крыс рядом с едой в твоем ресторане» на самом деле «отчетливо видно», что агент канала показывает сотруднику ресторана свой паспорт, в который вложено удостоверение корреспондента.