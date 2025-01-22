Однако в префектуре и ЦОДД отказались делать вафельную разметку. Причина — несоответствие ГОСТу, так как проблемное место не является перекрестком. Объяснение кажется формальным — ведь примыкание въезда на парковку с дорогой фактически является пересечением проезжих частей.

Впрочем, ничего удивительного — проблема не решается несколько лет. В 2023 году мы предлагали вариант реорганизации въезда на парковку. Но он не был поддержан префектурой, похоже, в интересах арендаторов помещений в корпусе 514 — якобы, это сократило бы число парковочных мест у магазина. Год назад собственник обещал до конца 2024 года сделать парковку платной, но и этого сделано не было — проблема сохраняется. В префектуре говорили, что решат проблему при реконструкции Московского проспекта, но когда она будет, не уточняют.



Мы просили префекта Смирнова лично вмешаться в решение проблемы. Похоже, это подействовало — её снова снова рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения до конца марта. Ждём.



Ещё один фактор, создающий пробку на въезде в город через Московский проспект — сотрудники ГИБДД, оставляющие для въезда одну полосу. Недавно представитель ГИБДД отказался отвечать на вопрос «Зеленоград.ру» о необходимости этих перекрытий. Мы отправили официальный запрос и ждем ответа.



Если вы хотите следить за этой темой и при необходимости помочь в решении этой проблемы, вступайте в ветку «Пробка на въезде через Московский проспект» в нашем чате «Сделаем Зеленоград снова зелёным» — там собираются люди, которым важно решение этой проблемы.