Проблема в том, что и эта КНС, обслуживающая три соседних дома, и канализационные трубы, ничейные — «не являются муниципальной собственностью, имеют признаки бесхозного объекта, эксплуатирующая организация отсутствует». Такая же беда была с котельной. Это выяснили ещё в 2023 году. Тогда же областное министерство ЖКХ поручило местной администрации «организовать мероприятия по принятию объектов (КНС и крышная котельная) в муниципальную собственность». Пошел второй год — хозяина у КНС так и нет.

«Сколько можно не замечать проблему и доводить до ЧС? Возьмите уже КНС на баланс, — говорят жители. — Два раза провели безрезультатные торги и сидят чего-то ждут — наверное, чтобы три дома уплыли вместе с нечистотами!»