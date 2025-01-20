Без воды, света и отопления остались на выходных жители ЖК «Андреевская Ривьера 2» из-за поломки ничейной канализации 20.01.2025 ZELENOGRAD.RU

В доме на улице Староандреевская 43к2 сломалась канализационно-насосная станция (КНС) — в результате канализационные стоки потекли в подвал дома. В пятницу сотрудники организации ИКЖКХ уехали не устранив аварию, а управляющая компания прекратила откачивание фекалий из подвала, просто отключив воду, а утром субботу отключили электричество, так как вода начала подбираться к электрощитовым, находящимся в подвале, рассказали местные жители и добавили, что в доме 650 квартир, много пенсионеров и родителей с маленькими детьми, которым некуда уйти.

В течение выходных жители переписывались с администрацией Андреевки, донося до них реальное состояние дел: сначала появился свет, потом ржавая холодная вода, но не было отопления и горячей воды, а подвалы так и стояли затопленными. Потом подали горячую воду и отопление, но успели завоздушиться трубы в доме. Казалось бы, проблему устранили, но в понедельник утром в доме снова отключили отопление и горячую воду, а подвалы по-прежнему затоплены.

Проблема в том, что и эта КНС, обслуживающая три соседних дома, и канализационные трубы, ничейные — «не являются муниципальной собственностью, имеют признаки бесхозного объекта, эксплуатирующая организация отсутствует». Такая же беда была с котельной. Это выяснили ещё в 2023 году. Тогда же областное министерство ЖКХ поручило местной администрации «организовать мероприятия по принятию объектов (КНС и крышная котельная) в муниципальную собственность». Пошел второй год — хозяина у КНС так и нет.

«Сколько можно не замечать проблему и доводить до ЧС? Возьмите уже КНС на баланс, — говорят жители. — Два раза провели безрезультатные торги и сидят чего-то ждут — наверное, чтобы три дома уплыли вместе с нечистотами!»

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