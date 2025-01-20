На соревнованиях по легкой атлетике среди девушек до 18 лет:
- Ангелина Кутузова заняла 1 место в беге на 400 метров (тренер Оксана Жораева)
- Анастасия Гадоева заняла 3 место в прыжках высоту (тренер Надежда Улитина)
- Елизавета Овчаренко заняла 3 место в беге на 60 м с барьерами (тренер Оксана Жораева)
На соревнованиях по лыжным гонках среди юниоров:
- Виктор Кудряшов занял 2 место (тренер Наталья Ананьева)
На соревнованиях по спортивной (греко-римской) борьбе до 16 лет:
- Арен Казарян занял 3 место в весе 100 кг, попал в состав сборной Москвы и поедет на первенство России (тренер Андрей Ефремов)
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