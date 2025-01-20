Частный дом в деревне Клушино загорелся в понедельник ночью, около 4 часов. На пожаре нашли тела 42-летней женщины и двух её детей — 10 и 12 лет. Ещё одного ребенка удалось спасти.
Сообщают, что деревянно-щитовой дом отапливался электричеством. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в помещении бойлерной.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства пожара.
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