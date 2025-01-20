«Неоднократно писали про эту дорогу возле корпуса 1012, — возмущаются в чате „Жилищника“. — Почему не реагируете на заявки? В итоге чистит пенсионерка! Это нормально? Где дворники?»

Про дворников вспоминали и в среду, после снегопада. «Чистят снег наши жители подъезда, потому что детям в школу, в сад не пройти. Может тогда платить тем, кто регулярно выполняет работу дворника?» — спрашивают в обращении на портал «Наш город».

В тот же день управляющая компания почистила площадку до покрытия, отчиталась с фотографиями и, конечно, провела «разъяснительную беседу с ответственными сотрудниками о недопустимости подобных нарушений». Видимо, беседа не помогла.

Глава управы Наталия Гусева уже рассказывала в декабре, что 10-й микрорайон — на особом контроле по поводу уборки снега и отметила, что добросовестная работа дворников мотивирует горожан: «Если жители видят, что двор поддерживается в чистоте, дворники выходят, парковки и тротуары чистят — то и люди подтягиваются со своими лопатами и очень сильно помогают. А где работы не видно, там и [отношение другое]».

Такое впечатление, что пока всё это работает наоборот.