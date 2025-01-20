Омовение совершили более тысячи человек, а всего места купаний в Зеленограде посетили более 2500 человек, сообщили в МЧС. Для сравнения — в Солнечногорском округе людей было относительно больше: в Андреевке на купания пришли 400 человек, в Солнечногорске окунулись 1600 человек, хотя во всём округе людей живет меньше, чем в Зеленограде.

С чем связано относительно небольшое число участников крещенских купаний в Зеленограде, неизвестно. До 2020 года их было в разы больше: окунались около трёх тысяч человек, а приходили за компанию около семи тысяч. В 2021 году из-за эпидемии ковида организованных купаний в Зеленограде не было, и после этого число участников упало примерно до тысячи.

Среди участников опроса «Зеленоград.ру» (две тысячи человек) лишь 11% ответили, что придут на Крещенские купания, из них около половины пришли за компанию или посмотреть и не собиралась лезть в воду.