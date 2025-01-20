В ресторане Ziamo (Никольский проезд) в рамках фестиваля предложат угря в имбирной заправке, свинину по-шанхайски, местные десерт и ряд других блюд.
В кафе «Китайские сплетни» в фудмоле «Станция» (Крюковская площадь) — говядину по-сычуаньски и несколько видов китайской лапши.
Также рестораны обещают украсить традиционным китайским декором: фонарики, обереги, воздушный дракон.
Фестиваль пройдет с 28 января по 9 февраля. Центральные улицы Москвы украсят в традиционном китайском стиле, на бульварах и площадях появятся арт-объекты в виде дракона и змеи — символа 2025 года. Гулянья пройдут на Манежной площади и других площадках, например, на ВДНХ, в Московском зоопарке и «Острове мечты».
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