В кафе «Китайские сплетни» в фудмоле «Станция» (Крюковская площадь) — говядину по-сычуаньски и несколько видов китайской лапши.

Также рестораны обещают украсить традиционным китайским декором: фонарики, обереги, воздушный дракон.

Фестиваль пройдет с 28 января по 9 февраля. Центральные улицы Москвы украсят в традиционном китайском стиле, на бульварах и площадях появятся арт-объекты в виде дракона и змеи — символа 2025 года. Гулянья пройдут на Манежной площади и других площадках, например, на ВДНХ, в Московском зоопарке и «Острове мечты».