Несмотря на плюсовую температуру почти всю неделю, толщина льда была допустимой, на Черном и Школьном озере дежурили спасатели, врачи и полиция. На Школьном озере даже курсировал катер на воздушной подушке. Для участников установили теплые палатки для переодевания, раздавали горячий чай с баранками. Все получили сертификаты об участии в купаниях. На Чёрном озере установили фотозону, но почему-то с новогодними символами — снеговиком и оленем.