Такие преступления сложно раскрывать, проще предотвращать и не допускать, сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» начальник отдела участковых в районах Матушкино и Савелки Рафаэль Ибрагимов. Он призвал не отвечать на звонки, связанные с передачей какой-либо информации (кодов из смс и т. п.) и самим перезванивать в организации, из которых вам якобы звонят.

Предотвращать мошенничества полиции помогают банки. Например, руководитель зеленоградского отделения Сбера в корпусе 435А Марина Мумбер несколько раз вызывала полицию, когда пожилые клиенты пытались снять крупные суммы денег или странно себя вели. Полицейские приезжали, беседовали с такими клиентами и в десяти случаях оказывалось, что они выполняют указания мошенников.

Всего за прошедший год в 1-7 микрорайонах зарегистрировано 1274 уголовных преступления. Это на 21% больше, чем годом раньше. Раскрываемость 34% и почти не изменилась. 65% — это преступления против собственности, около 4% — против личности.