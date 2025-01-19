Когда РЖД, на чьей земле находится бывший ТЦ, собирается сносить здание, неизвестно. На запрос «Зеленоград.ру» в организации сказали, что снесут до конца 2025 года, то есть заброшка в центре города может простоять ещё целый год.

Между тем металлические щиты вряд ли спасут от вандализма. Рано или поздно на них появится граффити, щиты будут отгибать, чтобы пробраться внутрь, стекла над ними начнут бить и т. п. — это неизбежно, мы видели такое в других бесхозных зеленоградских зданиях.