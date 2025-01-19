«Очень полезная получилась прогулка, обещали теперь каждую субботу так гулять в разных районах, до нашего тоже дойдут», — рассказала местная жительница в чате 22-го микрорайона Светлана, которой удалось получить ответы на интересующие её вопросы. «Узнала, что передача территорий строительства городу процесс небыстрый, большой паркинг постепенно будут освобождать, но тоже не быстро, а на новую школу в 25/26 учебном году надежд всё меньше. Обещали рассмотреть просьбу жителей о собачьей площадке, которая не предусмотрена проектом района».

Житель 18-го микрорайона Роман получил ответы на вопросы об установке шлагбаумов во дворе его дома: «Проект есть, его вроде еще согласовывают выше, чтобы он реализовался, на сайте „Электронный дом“ должно проголосовать 2/3 жильцов»

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина рассказала «Зеленоград.ру» о встрече в районе Старое Крюково: «Был глава управы, два его зама и от Жилищника глава инженерной службы и его зам. Показали, что волнует. По мусору вопрос вывоза на контроле управы. Просят на портал „Наш город“ оставлять замечания, тогда они попадают в мониторинг. Там где мусор не могут вывезти из-за машин, вопрос на контроле, в том числе у ГИБДД».

Сорокина также подтвердила, что встречи будут проходить раз в неделю. Предложения по маршрутам обхода можно писать в электронную приемную на сайтах управ.