Об этом рассказали участники первых обходов, которые прошли в субботу. Они положительно оценили взаимодействие с чиновниками.
«Очень полезная получилась прогулка, обещали теперь каждую субботу так гулять в разных районах, до нашего тоже дойдут», — рассказала местная жительница в чате 22-го микрорайона Светлана, которой удалось получить ответы на интересующие её вопросы. «Узнала, что передача территорий строительства городу процесс небыстрый, большой паркинг постепенно будут освобождать, но тоже не быстро, а на новую школу в 25/26 учебном году надежд всё меньше. Обещали рассмотреть просьбу жителей о собачьей площадке, которая не предусмотрена проектом района».
Житель 18-го микрорайона Роман получил ответы на вопросы об установке шлагбаумов во дворе его дома: «Проект есть, его вроде еще согласовывают выше, чтобы он реализовался, на сайте „Электронный дом“ должно проголосовать 2/3 жильцов»
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина рассказала «Зеленоград.ру» о встрече в районе Старое Крюково: «Был глава управы, два его зама и от Жилищника глава инженерной службы и его зам. Показали, что волнует. По мусору вопрос вывоза на контроле управы. Просят на портал „Наш город“ оставлять замечания, тогда они попадают в мониторинг. Там где мусор не могут вывезти из-за машин, вопрос на контроле, в том числе у ГИБДД».
Сорокина также подтвердила, что встречи будут проходить раз в неделю. Предложения по маршрутам обхода можно писать в электронную приемную на сайтах управ.
Впрочем, есть вопросы к организации встречи. В зеленоградском телеграм-чате Екатерина рассказала о своем впечатлении:
«Создалось впечатление, что мы выбежали на утреннюю прогулку чисто для пробежки по району. Многие вопросы и проблемы были не оглашены, так как глава управы Василий Николаевич бодрым шагом следовал по заданному маршруту. Можно было бы иногда самому делать остановки и спрашивать у жителей о том, какие есть вопросы. А вообще, идея отличная! Давно пора начать выходить в люди! За это спасибо!»
Предложения и замечания жителей по обсуждаемым вопросам, поступившие в ходе встречи, приняты в работу, отметили в управе района Старое Крюково и поблагодарили жителей за активное участие и неравнодушное отношение к жизни района.