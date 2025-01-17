Вот места сбора и маршруты:

район Матушкино (1,2,4 микрорайоны): сбор в 10:00 у корпуса 120

район Савёлки (3,5,6,7 микрорайоны): сбор в 11:00 около 1-го подъезда корпуса 602, далее корпус 604, далее пешеходная зона от Московского проспекта до корпуса 611, окончание обхода во дворе корпуса 611-622

район Старое Крюково (8,9 микрорайоны): сбор в 10:30 у корпуса 834А

район Силино (10,11,12 микрорайоны): сбор в 10:00 у корпуса 1001, затем вдоль Школьного озера до корпуса 1013

район Крюково (14-23 микрорайоны): сбор в 10:00 у парка «Живые камни» в 14-м микрорайоне

Обещают общение с жителями района и ответы на их вопросы. В связи с чем главы управ решили провести такие встречи и будут ли они повторяться, пока неизвестно